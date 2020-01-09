اتحاد الكرة العراقي يبحث عن مخرج لقضية درجال

يبحث اتحاد الكرة العراقي عن مخرج لأزمته بعد قرار محكمة الرصافة القاضي بإلقاء القبض على رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود، ونائبه علي جبار.

وكان نجم منتخب العراق السابق عدنان درجال قد تقدم بدعوى ضد مسعود وجبار، اتهمهما فيها بالتلاعب بالنظام الداخلي لاتحاد الكرة.

وقال مصدر من داخل الاتحاد في تصريحات خاصة ل: “نبحث بعدة اختيارات من أجل الخروج من هذه الأزمة، من أجل حل الأمور بودية وضمان تنازل عدنان درجال عن قضيته”.

وأوضح: “من بين الحلول المطروحة استقالة الاتحاد وتشكيل هيئة مؤقتة لإدارته، والتحضير لانتخابات مبكرة”.

يشار إلى أن عدنان درجال سبق أن كسب قضية سابقة، حُبس على إثرها اثنين من العاملين بالاتحاد فيما فر الثالث خارج البلاد، وتمت محاكمته غيابيا.