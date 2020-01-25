إقامة مباريات الدوري العراقي في اقليم كوردستان

عقدت الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعا في العاصمة بغداد يوم السبت 25/1/2020.

وفي بداية الاجتماع قررت الهيئة استئناف منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم في الشهر المقبل، بمشاركة 15 ناديا وان تقام بنظام المجموعات حيث تتنافس الفرق في 3 مجموعات، ويتأهل الاول والثاني من كل مجموعة الى المرحلة النهائية التي ستكون بمرحلة واحدة ويحسم اللقب للنادي الأكثر نقاطا، وتقام منافسات المجموعات الثلاث في ملاعب اقليم كوردستان لحين استقرار الأوضاع في بغداد.

هذا واعلنت 5 أندية خلال الاجتماع انسحابها من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، وهي اندية (زاخو، السماوة، الديوانية، الكرخ، والقاسم).