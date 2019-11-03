إعلان تشكيلة العراق أمام إيران.. وطارق: نسعى لكسب الرهان

أعلن سريتشكو كاتانيش، مدرب المنتخب العراقي، قائمته النهائية لمباراتي إيران والبحرين، المقررتين في البصرة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستضيف منتخب العراق، ضيفيه إيران والبحرين، على ملعب البصرة الدولي، يومي 14 و19 نوفمبر / تشرين ثان المقبل، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وضمت قائمة منتخب العراق، كلًا من:-

حراسة المرمى: جلال حسن، محمد حميد، فهد طالب.

خط الدفاع: علي عدنان، ضرغام إسماعيل، أحمد إبراهيم، سعد ناطق، علي فايز، ريبين سولاقا، ميثم جبار، علاء مهاوي ومصطفى محمد.

خط الوسط: إبراهيم بايش، حسن حمود، أمجد عطوان، صفاء هادي، بشار رسن، محمد قاسم، محمد رضا، همام طارق، شريف عبد الكاظم.

خط الهجوم: مهند علي، علاء عباس، علاء عبد الزهرة.

من جانبه أكد همام طارق، لاعب الإسماعيلي المصري، والمنتخب العراقي، أنَّ أسود الرافدين يخططون لكسب الرهان أمام إيران.

وقال طارق، في تصريح صحفي “وصلتني الدعوة للانضمام إلى المنتخب من أجل المشاركة في مواجهتي إيران، والبحرين يومي 14، و19 هذا الشهر.

وأوضح “الفريق العراقي سيبدأ تجمعه الجمعة المقبل في البصرة، وسيكتمل صفوفه حال التحاق جميع اللاعبين المحترفين، وهدفنا كسب نقاط مباراة إيران، ومن ثم التركيز على المباراة التي تليها أمام المنتخب البحريني”.

وأضاف “المباراتان ستكونان في ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة، وهي فرصتنا الحقيقية للاقتراب من بطاقة التأهل للدور النهائي من التصفيات، وننتظر دعمًا كبيرًا من الجماهير العراقية”.

يشار إلى أن المنتخب العراقي يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من تعادل مع البحرين وفوزين على هونج كونج وكمبوديا