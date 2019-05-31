مايو 31, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أوزيل يتحضر للزواج من ملكة جمال تركيا

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فى :عالم الرياضة
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أوزيل يتحضر للزواج من ملكة جمال تركيا

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط آرسنال الإنجليزي سيتزوج في غضون أسبوع واحد.

ووفقا لصحيفة “صباح” التركية، فإن أوزيل سيتزوج من خطيبته ملكة جمال تركيا أمينة جولشا بعد اسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزفاف سوف يقام في السابع من حزيران / يونيو المقبل في اسطنبول.

كان أوزيل قد التقى أردوغان، والتقط صورة معه قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا العام الماضي، ما أدى إلى تعرض أوزيل لانتقادات لاذعة للغاية، ليضطر نجم أرسنال بعد ذلك إلى اعتزال اللعب دوليًا مع منتخب المانيا “المانشافت”.

يذكر أن أوزيل أنهى موسمه مع آرسنال أمس الأربعاء، بخسارة مريرة (4-1) على يد تشيلسي الإنجليزي، في نهائي الدوري الأوروبي.

DPA

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