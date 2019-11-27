أمجد عطوان يعتذر لبسام الراوي بـ”قُبلة” على الجبين

زار وفد من الاتحاد العراقي لكرة القدم، اللاعب القطري بسام الراوي، بعد اصابته خلال مباراة العراق وقطر، أمس الثلاثاء في افتتاح كأس الخليج “خليجي 24”.

وغادر الراوي المباراة في الدقيقة 83 بعد التحام قوي مع اللاعب أمجد عطوان، حيث أجرى اللاعب الفحوصات الطبية، والتي بينت اصابته بكسر مضاعف سيغيب على إثرها لفترة تتراوح بين شهرين الى أربعة أشهر.

وتوجه صباح اليوم، وفداً من المنتخب الوطني ضم كل من أعضاء اتحاد الكرة، علي الاسدي ويحيى كريم وغالب الزاملي، فيما ضم اللاعبين مهند علي “ميمي” وأمجد عطوان.

واطمئن الوفد على صحة الراوي، فيما قَبّلَ عطوان جبين الراوي وتمنى له الشفاء العاجل بعد التدخل في مباراة أمس.

وتغلب المنتخب الوطني بنتيجة 2-1 في افتتاح “خليجي 24”.