“سخرية” وبحث مضن لـ8 أيام.. نقل حمار وحشي “جوا” إلى موطنه

أُلقي القبض أخيرًا على حمار وحشي أليف بعد هروبه، مما أثار مطاردة استمرت أسبوعًا في جميع أنحاء تينيسي وصوّر مقطع فيديو مثير لحظة نقل الحمار الوحشي “إد” جوًا بواسطة طائرة هليكوبتر وهو ملفوف بشبكة تتأرجح من جانب إلى آخر.

وصرح مكتب الشرطة في بيان: “نُقل إد جوًا بواسطة طائرة هليكوبتر إلى مقطورة حيوانات كانت تنتظره”.

وكان مالك الحمار الوحشي أبلغ عن اختفائه لأول مرة في 31 مايو، بعد يوم واحد فقط من وصول إد إلى منزله الجديد في كريستيانا في 30 مايو. شوهد إد وهو يركض على الطريق السريع المزدحم في مقطع فيديو صادم. اضطر المسؤولون إلى إغلاق الطريق تمامًا أثناء محاولتهم القبض عليه.

وأصبح الحمار الوحشي حديث الساعة على الإنترنت خلال مغامرته التي استمرت ثمانية أيام عبر وسط تينيسي الأميركية، حيث انتشرت صور ساخرة على الإنترنت. جاء في المنشور الأصلي: “لاحظ عناصر شرطة مقاطعة روثرفورد حمارًا وحشيًا مفقودًا من خلال كاميرا طائرة بدون طيار في حقل بالقرب من كريستيانا”. تتبع العناصر الحمار الوحشي بطائرة بدون طيار، بينما طلب من الناس تجنب المنطقة.

وأفاد مالك الحمار الوحشي بوجود أشخاص وكاميرات تُخيفه، وقد تُعيق جهود تأمينه، وفقًا للمنشور. “يرجى تجنب المنطقة لإتاحة استعادة الحمار الوحشي بأمان.” وتم العثور عليه أخيرًا يوم الأحد عندما تعقبته طواقم الطيران في مرعى بالقرب من بلدة كريستيانا، وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة روثرفورد.

وقالت الشرطة: “لا نريد إخافة الحمار الوحشي. نحتاج إلى وقت حتى يهدأ”. “طلب مكتب عمدة المقاطعة المساعدة من طبيب بيطري للتدخل لإنقاذ الحمار الوحشي”. ليس من الواضح سبب لجوء المسؤولين إلى طريقة النقل الجوي لإنقاذ الحمار الوحشي المفقود. يأتي هذا بعد شهر واحد فقط من إغلاق كنغر هارب جزءًا من الطريق السريع في ألاباما.

وأغلقت الكنغر الهاربة شيلا جزءًا من الطريق السريع في ألاباما قبل أن يتمكن رجال شرطة الولاية ومالك الحيوان من السيطرة على هذا الحيوان الشارد.

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