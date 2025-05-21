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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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ضبط قطة خلال محاولتها تهريب مخدرات إلى أحد سجون كوستاريكا

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فى :طرائف و غرائب
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ضبط قطة خلال محاولتها تهريب مخدرات إلى أحد سجون كوستاريكا

اعترض حراس أحد السجون في كوستاريكا مهرّبا غير عادي، بعدما دخلت قطة السجن ليلا محمّلة بمخدرات مربوطة بجسمها.

وكانت القطة تحمل 235 غراما من الماريجوانا و67 غراما من الكوكايين في كيسين مثبّتين بشريط لاصق.

وأعلنت وزارة العدل في بيان الثلاثاء أنه تم القبض على القطة “بالجرم المشهود” في أيار/مايو عندما تسلقت السياج المحيط بالسجن الواقع في كانتون بوكوتشي (شمال شرق).

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة حارسا يتسلق سياجا للإمساك بالقطة ذات اللونين الأسود والأبيض، قبل أن يلاعب الحيوان الهزيل، بينما تولى الشرطيون إزالة المخدرات بعناية.

وقالت الوزارة إنه “بفضل التدخل السريع (من الحراس)،أمسك بالقطة وأزيلت الطرود، وبالتالي منعت من الوصول” إلى السجناء.

وسُلمت القطة إلى جمعية متخصصة في رعاية الحيوانات.

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