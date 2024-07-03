يوليو 03, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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حالة صحية نادرة.. تركي يضحك باستمرار (فيديو)

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فى :طرائف و غرائب
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حالة صحية نادرة.. تركي يضحك باستمرار (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول عبر حسابات إخبارية تركية، حالة صحية نادرة، لرجل تركي لا يستطيع التوقف عن الضحك.

وظهر علي توتار، البالغ من العمر 42 عاما في لقاء إعلامي، بسبب حالته النادرة، وكان يبتسم طوال الوقت، ويضحك بشكل مستمر أثناء الحديث.

وقال إن حالته هذه، والتي لا يعرف سببها، جعلته يمنع نفسه من الذهاب إلى الجنازات، وذلك بسبب ضحكه طوال الوقت.

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