بالفيديو.. شاب تركي ينتقم من حبيبته السابقة بإرسال عشرات الوجبات مع الفواتير

اختار شاب تركي في مدينة إزمير التركية، عقوبة غريبة لحبيبته بعد انفصاله عنها، حيث أرسل لها وجبات طعام كثيرة مع فواتيرها إلى باب منزلها، فيما يبدو أنه انتقام منها عن دفعه لفواتير طعامها قبل الانفصال.

ووفقا لوكالات تركية فقد طلب الشاب عددا كبيرا من وجبات الطعام التي تتطلب الدفع عند الباب، ووجه جميع الطلبات إلى منزل حبيبته السابقة.

وبمجرد وصول جميع الطرود في نفس الوقت، وجدت حبيبته السابقة نفسها أمام مجموعة كبيرة من الطعام على عتبة باب منزلها، حيث أثار هذا التصرف “الغريب” حيرة الجيران الذين تجمعوا لمشاهدة الموقف.

ولم يتم الكشف عن هوية الشاب.

İzmir Balçova'da bir kişi, eski sevgilisinin evine farklı farklı yerlerden kapıda ödemeli sipariş verdi.pic.twitter.com/chbaH3KQKn — Haber (@Haber) April 20, 2024

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