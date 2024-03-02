حتى يبني عضلاته.. هندي يبتلع 39 عملة معدنية و37 مغناطيسا

في واقعة غريبة، استخرج أطباء في مدينة نيودلهي الهندية، 39 عملة معدنية و37 مغناطيسا من أمعاء شاب.

وتوصل أطباء مستشفى “سير جانجا رام”، إلى أن المريض ابتلع هذه القطع لاعتقاده بأنها ستساعده على بناء عضلاته، معتبرا أنها ستساهم في امتصاص الجسم للزنك.

انتهى ابتلاع هذه القطع بالشاب إلى المعاناة من انسداد معوي، نُقل على أثره إلى طوارئ مستشفى “سير جانجا رام”.

وعانى المريض، البالغ من العُمر 26 عاما، من آلام في منطقة البطن دام لـ20 يوما، بخلاف معاناته من القيء، حتى أخضعه الأطباء لجراحة عاجلة، بعدما شاهدوا القطع المعدنية خلال الأشعة السينية.

وتبين للأطباء أن المريض ابتلع هذه القطع، أثناء علاجه من حالة نفسية لم يفصح عنها لهم.

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