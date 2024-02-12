بدون تذكرة أو جواز سفر.. رجل يسافر من كوبنهاجن إلى لوس أنجلوس بطريقة غريبة

تم اتهام رجل روسي بـ “السفر خلسة” بعد وصوله على متن رحلة جوية من كوبنهاجن إلى لوس أنجلوس بدون تذكرة أو جواز سفر أو أي سجل بوجوده على الطائرة.

ووفقا للتقرير، ادعى الرجل الروسي، سيرجي فلاديميروفيتش أوتشيجافا، أنه “لم يتذكر كيف مر عبر الأمن بدون تذكرة” خلال رحلته إلى الولايات المتحدة. وقال إنه تمتع بمعاملة مميزة ووجبات خاصة خلال الرحلة، وحتى حاول تناول الشوكولاتة المخصصة لطاقم الطائرة.

على الرغم من أن موظفي شركة الطيران أكدوا عدم وجود سلوك غير عادي من جانبه أثناء الرحلة، إلا أنه لم يقدم تذكرة الصعود للطائرة وحاول تغيير المقاعد عدة مرات.

وعند وصوله إلى مطار لوس أنجلوس، ألقي القبض عليه من قبل ضباط الهجرة بعد أن أخبرهم بأنه ترك جواز سفره على متن الطائرة.

رغم ذلك، لم يتم العثور على جواز سفره على الطائرة، بل عثر في حقيبته على بطاقات هوية روسية وإسرائيلية، بالإضافة إلى صورة جزئية لجواز السفر، وخلال التحقيق، زعم أوتشيجافا أنه لا يتذكر كيف صعد على متن الطائرة في كوبنهاجن وكيف تجاوز أمن المطار بدون تذكرة.

وبعد تفتيش هاتفه، تم العثور على صور تظهر شاشات تعرض معلومات الرحلة للرحلات الجوية في مطار كوبنهاغن.

تم التعامل مع الحادثة من قبل السلطات المختصة في الولايات المتحدة والدنمارك، ولم يصدر تعليق رسمي من شركة الطيران المعنية.

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