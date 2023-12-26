أطرف سرقة في مصر.. العريس يحضن عروسه واللصوص أكلوا عشاءه

اعترافات اللصوص: “قعدنا وكلنا أكل العريس: حمام وبط.. وخدنا الفلوس وهربنا”

لصوص لكن ظرفاء، هو اسم فيلم مصري قديم، لكن تكررت قصته في الأيام الأخيرة في محافظة المنوفية المصرية، حيث قام لصوص بانتهاز فرصة انشغال عريس بزفافه، وخلو المنزل من سكانه وانشغالهم بحفلة الزفاف، وقاموا بتناول عشاء العريس وسرقة مبلغ مالي من شقته.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة قويسنا من أحد الأهالي يفيد بسرقة منزله، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

أكلنا حمام وبط وخدنا الفلوس وهربنا

“استغلينا انشغال الكل في الفرح بإحدى القاعات خارج البلدة”..اعترف المتهمون بسرقة منزل عريس ليلة زفافه أمام جهات التحقيق، قبل أن يشيروا إلى أنهم قاموا بالتخطيط لارتكاب عملية السرقة وقت انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة معتقدين عدم تمكن كاميرات المراقبة من رصدهم، “ساعة الصفر كانت وقت انقطاع الكهرباء لعدم رصدهم من كاميرات المراقبة”.

واعترف المتهمون بسرقتهم مبلغا ماليا وبعض الأدوات والمتعلقات من المنزل وقاموا بتناول الأطعمة المجهزة للعريس وفروا هاربين، “قعدنا وكلنا أكل العريس كان حمام وبط.. وخدنا الفلوس وهربنا”.

وأمرت نيابة قويسنا بحبس 7 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى، لاتهامهم بسرقة منزل عريس ليلة زفافه بقرية كفر ميت سراج بمركز قويسنا بالمنوفية.

وأقر المتهمون بسرقة منزل العريس ليلة زفافه أمام جهات التحقيق بنيابة قويسنا، وبارتكابهم واقعة السرقة مستغلين انشغال أصحاب المنزل بحفل الزفاف في إحدى القاعات خارج البلدة.

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