جمل يتجول في شوارع لندن بمشهد غريب يصدم السكان (فيديو)

نقلت صحيفة “تليغراف” البريطانية، انتشار الفيديو الذي يظهر جملا تقوده امرأة في شوارع لندن، التقطه أحد السكان على ما يبدو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، رغم أنه لم يعرف تاريخ تصويره.

وسمع في المقطع الذي أفيد بأنه صور في تشينجفورد، شرق لندن، صوت امرأة تعرب عن استغرابها من هذا المشهد، قائلة “أرى الكثير من الأشياء الغريبة اليوم.. ما الذي يجري؟”.

