جمل يتجول في شوارع لندن بمشهد غريب يصدم السكان (فيديو)

نقلت صحيفة “تليغراف” البريطانية، انتشار الفيديو الذي يظهر جملا تقوده امرأة في شوارع لندن، التقطه أحد السكان على ما يبدو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، رغم أنه لم يعرف تاريخ تصويره.

وسمع في المقطع الذي أفيد بأنه صور في تشينجفورد، شرق لندن، صوت امرأة تعرب عن استغرابها من هذا المشهد، قائلة “أرى الكثير من الأشياء الغريبة اليوم.. ما الذي يجري؟”.

🐫 “A good way to avoid the Ulez charge" Camel walks through London housing estate … without a wise man in sight Read the full story here ⤵️https://t.co/gl7IX4XNul pic.twitter.com/sCdsTtKuYi — The Telegraph (@Telegraph) December 21, 2023

فيما أردفت فتاة إلى جانبها: “انظري.. قلت لك إنه جمل”.

وقد اجتذب الفيدو مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات عبر مواقع التواصل.

في حين سخر بعض المغردين على منصة إكس من الأمر، وعلق أحدهم قائلا “إنها سيارة أوبر XL الجديدة، التي تحظى بشعبية كبيرة في لندن”.

بينما رجح آخرون أن “يكون الجمل قد استخدم كجزء من مسرحية”.

يشار إلى أن “القانون البريطاني يفرض على أي مواطن التقدم إلى المجلس المحلي، حيث يسكن للحصول على ترخيص لامتلاك الإبل، وذلك بموجب قانون الحيوانات البرية الخطرة الصادر عام 1976”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية