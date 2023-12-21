ديسمبر 21, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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جمل يتجول في شوارع لندن بمشهد غريب يصدم السكان (فيديو)

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فى :طرائف و غرائب
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جمل يتجول في شوارع لندن بمشهد غريب يصدم السكان (فيديو)

نقلت صحيفة “تليغراف” البريطانية، انتشار الفيديو الذي يظهر جملا تقوده امرأة في شوارع لندن، التقطه أحد السكان على ما يبدو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، رغم أنه لم يعرف تاريخ تصويره.
وسمع في المقطع الذي أفيد بأنه صور في تشينجفورد، شرق لندن، صوت امرأة تعرب عن استغرابها من هذا المشهد، قائلة “أرى الكثير من الأشياء الغريبة اليوم.. ما الذي يجري؟”.

فيما أردفت فتاة إلى جانبها: “انظري.. قلت لك إنه جمل”.

وقد اجتذب الفيدو مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات عبر مواقع التواصل.

في حين سخر بعض المغردين على منصة إكس من الأمر، وعلق أحدهم قائلا “إنها سيارة أوبر XL الجديدة، التي تحظى بشعبية كبيرة في لندن”.

بينما رجح آخرون أن “يكون الجمل قد استخدم كجزء من مسرحية”.

يشار إلى أن “القانون البريطاني يفرض على أي مواطن التقدم إلى المجلس المحلي، حيث يسكن للحصول على ترخيص لامتلاك الإبل، وذلك بموجب قانون الحيوانات البرية الخطرة الصادر عام 1976”.

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