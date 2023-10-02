شاب يتقدم لخطبة فتاة بحفل كاظم الساهر ويتعرض لموقف محرج (فيديو)

تعرض شاب لموقف محرج، أثناء تقدمه لخطبة فتاة على المسرح أثناء حضورهما حفلا للفنان العراقي كاظم الساهر.

ووثق مقطع فيديو صعود شاب على المسرح والتحدث إلى الفنان كاظم الساهر، ثم تم استعداء الفتاة للصعود على المسرح، وفور صعودها تقدم الشاب لها.

وأظهر الفيديو، محاولة الشاب البحث عن الخاتم لتقديمه للفتاة ولكن لم يستطع العثور عليه، فقام بتقبيل رأس الفتاة والتقطا الصور التذكارية مع كاظم الساهر ونزلا عن المسرح .

ومن جانبه علق الساهر على الواقعة، وهو يضحك: “مسكين إجا يخطب ضيع الخاتم”.