مسن يفقد 11 كيلوغرامًا من وزنه في ساعتين ونصف

حقق رجل يبلغ من العمر 69 عامًا من جمهورية داغستان الروسية رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأسرع فقدان للوزن، بعد أن فقد أكثر من 11 كيلوجرامًا خلال سباق استمر لمدة ساعتين ونصف.

وكان باهاما أيجوبوف قد أُدرج اسمه بالفعل في كتاب الأرقام القياسية الروسي في عام 2019 عندما خسر 9.3 كجم بعد سباق مدته خمس ساعات، لكنه تمكن مؤخرًا من تحطيم رقمه القياسي الخاص خارج الماء بخسارة 11.1 كجم في 2.5 ساعة خلال سباق 21 كم.

ولا يمكن لأيجوبوف أن يعترف بسجله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كونها لا تعترف بمنافسات فقدان الوزن السريع حتى لاتشجع الناس على الانخراط في تجارب خطيرة، لكن المتقاعد يدعي أنه أسرع مخفف وزن الجسم في العالم، حتى الآن.

“على مدى هذه السنوات الثلاث والنصف، حاول الكثيرون التغلب على الرقم القياسي الخاص بي، سواء من الأمريكيين أو الروس. الأميركيون لا يستطيعون فعل هذا”، قال المتقاعد الداغستاني: “لقد جربه 25 شخصًا، حتى من قوات النخبة العسكرية، وانتهى الأمر بأكثر من نصفهم في المستشفى”.

ويفاخر باهاما وهو بطل روسي وأوروبي وحتى عالمي في الجودو والسامبو والمصارعة اليونانية الرومانية والمصارعة الحرة، بأنه كان قادرا في شبابه على فقدان ما يصل إلى 17 كجم في النزالات، لكن الأمر أصبح أكثر صعوبة منذ ذلك الحين.