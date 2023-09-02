(بالفيديو) ثور في سيارة.. الشرطة تتدخل بعد الحادثة العجيبة

أوقفت الشرطة الأميركية في ولاية نبراسكا سائقا كان يقود سيارته على طريق سريع، بعد بلاغ عن وجود راكب غير عادي معه.

ولم يكن الراكب الغريب سوى ثور من فصيلة “أنكولي واتوسي”، التي تعرف بـ”مواشي الملوك” نظرا لضخامة حجمها، فمتوسط وزنها يبلغ 500 كيلوغرام.

ويطلق السائق الأميركي على ثوره اسمه “Howdy Doody”.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن سائقين على طريق سريع في نبراسكا أبلغوا الشرطة عن سيارة، وقد أزيل نصف سقفها لكي تستوعب الثور الضخم، كما وضع السائق حاجزا حديديا على جانب السيارة حتى لا يسقط الحيوان.

وأجلس السائق، واسمه لي ماير، الثور على مقعد المسافر بجانبه، في الحادثة التي وقعت.

وأوقفت الشرطة الأميركية السائق لفترة وجيزة، وقالت إنها تلقت بلاغا بشأن وجود بقرة على متن سيارة صغيرة تسير في طريق سريع.

وأضافت أن دورية أوقفت السائق وحررت مخالفة بحقه ووجهت له تحذيرات من مغبة تكرار فعلته وطلب عناصرها منه مغادرة مدينة نيلاي.

ويعرف عن السائق أنه يشارك في عروض الماشية التقليدية في نيلاي بالثور الذي كان معه في السيارة.