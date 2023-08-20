أغسطس 21, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات
طرائف و غرائب

انقطاع الكهرباء في ولاية نيوجيرزي الأميركية بسبب سمكة!

التاريخ:
فى :طرائف و غرائب
اترك تعليق
2 مشاهدات

انقطاع الكهرباء في ولاية نيوجيرزي الأميركية بسبب سمكة!

قال مسؤولون إن انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من بلدة سايرفيل بولاية نيوجيرزي قبل أسبوع كان بسبب مجرم غير متوقع- سمكة أسقطها فيما يبدو طائر على محول.

وقالت شرطة سايرفيل إن عمال شركة نيوجيرزي المركزية للطاقة والضوء الذين كانوا يعملون على استعادة التيار الكهربائي في 12 أغسطس، وجدوا سمكة على المحول.

وقالت الشرطة في منشور طريف على صفحتها على فيسبوك: “نحن نخمن أن طائرا أسقطها وهو يحلق فوقنا”.

وأضافت أن المشتبه به “شوهد خر مرة وهو يطير جنوبا”. وحثت القراء على عدم محاولة القبض عليه لأنه “على الرغم من أنه لا يعتقد أنه مسلح، إلا أنه لا يزال خطيرا للغاية”.

facebookShare on Facebook
Post Views: 9

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi