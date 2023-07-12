(بالصور) في مشهد مبهج.. زوجان يدعوان حيوان اللاما لحضور حفل زفافهما

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر حضور حيوان اللاما في حفل زفاف لزوجين في الولايات المتحدة.

وأثارت صورة حيوان اللاما وهو يرتدي بدلة كاملة ويقف بجانب العروسين إعجاب الجمهور، حيث وصف المشهد بأنه مبهج وممتع.

وقررا الزوجان دعوة حيوان اللاما لينضم إليهما كضيف في حفل الزفاف، وبالفعل تم توثيق اللحظة المميزة عندما ظهر حيوان اللاما بجانب العروسين آدم وتارا في الصور، وأثارت هذه الصور إعجاب الجمهور ووصفت بأنها لحظة سحرية وفريدة.

وتحققت رغبة الزوجين السعيدين، بظهور حيوان اللاما بجانب العروسين وهو يرتدي بدلة رسمية، حيث قاما بالتقاط العديد من الصور بجانبه.