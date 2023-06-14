أهلا بكم في جنازتي.. رجل يزيف موته لكشف “حب” اقربائه له

زيف مستخدم تيك توك بلجيكي وفاته، وحضر جنازته بطائرة مروحية، ليلقن أقاربه درسا عن أهمية صلة الرحم كشف “حب” اقربائه له.

ووفق ما ذكرته صحيفة The Times البريطانية، فقد أسر ديفيد بيرتن (45 عاما)، المعروف باسم راجنار لو فو، على الشبكات الاجتماعية، لزوجته وأبنائه بخطته وساعدوه فيها، لتنتهي بجنازة زائفة مطلع الأسبوع الماضي.

وبحسب الصحيفة فقد ساعدت إحدى بناته في نشر رسائل الحداد على “وفاة” والدها على التطبيق قبل الجنازة التي أقيمت بالقرب من لييج. وكتبت، “ارقد بسلام يا أبي، لن أتوقف عن التفكير بك يوما، لماذا الحياة ليست عادلة، لماذا أنت؟ كنت ستصبح جدا، والحياة كلها لا تزال أمامك. أحبك! كلنا نحبك! ولن ننساك أبدا”.

وحين اجتمع الأقارب والأصدقاء في جنازة ديفيد، الذي يتابعه قرابة 162 ألف شخص على تيك توك، ظهر في طائرة هليكوبتر مع طاقم تصوير. وقال في مقطع فيديو: “تحياتي لكم جميعا، أهلا بكم في جنازتي”، قبل أن يعانقه أقاربه المنتحبون، في حين أبدى مشيعون آخرون استياءهم من أن الموضوع كله “مزحة”.

ولم تلق هذه الخدعة ترحيبا على التيك توك أو مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، ما اضطر بيرتن لشرح موقفه وقال، “ما أراه في عائلتي يؤلمني، فهم لا يدعونني لأي شيء، ولا أحد يتفقدني، شعرت بعدم التقدير، لهذا السبب أردت أن ألقنهم درسا في الحياة، وأخبرهم بأنه ليس من الضروري أن ننتظر حتى يموت شخص لنسأل عنه”.

لم ينشر ديفيد مقطع الجنازة كاملا بعد، وقال إنه رغم أن “نصف عائلتي فقط حضروا الجنازة”، ويحرص أقاربه الآخرون على الاتصال به الآن وقال، “هذا دليل على من يهتم بي حقا، من لم يأتوا اتصلوا بي لنلتقي، ولذا حققت ما أصبو إليه بطريقة أو بأخرى”.