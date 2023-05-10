غوريلا سيئة السمعة تثير الجدل في تايلاند

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لغوريلا شهيرة في تايلاند، أثارت حالة من الجدل بسبب أنها سيئة السمعة.

واشتهرت الغوريلا بـ لقب “سيئة السمعة” بسبب تحرشها بالزبائن وذلك ما ظهر عند التقاطها للصور مع الزبائن.

وانتشرت صورة للغوريلا المعروفة باسم “نونجا” وهي تتحرش بزائرة، فعندما وقفت لالتقاط الصورة معها ابتسمت على الفور ثم بدأت تضع يدها على جسدها.

وظهرت الغوريلا وهي تعانق الزائرة وتقبلها، بحديقة حيوانات سفاري وورلد بالعاصمة التايلاندية، وفقا لصحيفة “ديلي ستار”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغوريلا تعلمت تلك العادة “التحرش” بسبب حصولها على التشجيع من الزوار.