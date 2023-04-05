لافتة إرشادية تثير السخرية في مصر.. والسلطات تتدخل

أثارت لافتة إرشادية وضعت على طريق بحافظة سوهاج في جنوب مصر السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخل المحافظ لإزالتها.

وتتضمن اللافتة إرشادات مكتوبة باللغة العربية وترجمتها بالإنكليزية، غير أن الترجمة هي فقط إعادة كتابة الكلمات العربية بحروف إنكليزية، مثل عبارة ديوان عام محافظة سوهاج التي كتب أسفل منها muhafazat sohag diwan eami وعبارة تحدد اتجاه مدينة ناصر التي ترجمت إلى madinat nasir وعبارة تحدد الاتجاه إلى مطار سوهاج الدولى matar sohag alduwlaa.

وأكدت صحيفة الوطن المصرية نقلا عن مصدر في محافظة سوهاج أن اللافتة صحيحة ولا تحريف في الصورة المنشورة، مؤكدا أنها توجد على طريق أخميم- سوهاج وهو طريق تحت الإنشاء، وقد أراد مواطن “مجاملة المقاول فأهدى له اللافتة لوضعها على الطريق لحين الانتهاء من العمل بالطريق وتسليمه”.

وقالت صحيفة اليوم السابع إن محافظ سوهاج، طارق الفقي، أمر بسرعة إزالة اللافتة، مشيرا إلى أن أحد المواطنين وضعها بمدخل مدينة أخميم على أحد الطرق الجديدة بالمدينة، دون التنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة.