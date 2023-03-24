مارس 24, 2023

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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حادثة طريفة… زجاجة كونياك كادت أن تتسبب بسجن بعض الشبان في موسكو!

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فى :طرائف و غرائب
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حادثة طريفة… زجاجة كونياك كادت أن تتسبب بسجن بعض الشبان في موسكو! 

بعد تلقيها اتصال من أحد السكان، سارعت قوات الحرس الوطني في موسكو لإلقاء القبض على بعض الشبان اعتقد المتصل أنهم كانوا يحملون بندقية حربية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن أحد سكان حي روستوكينو في موسكو رأى من شباك منزله بعض الشبان يرتدون ثيابا سوادء ويقفون في حديقة المبنى ويحمل أحدهم شيئا يشبه بندقية كلاشنيكوف، فسارع بالاتصال بالجهات المعنية للإبلاغ عن الأمر.

وبعد الاتصال حضرت قوات الحرس الوطني في موسكو إلى المكان بسرعة ليتفاجأ عناصرها بأن الشباب كانوا يحتسون الكونياك من زجاجة مصنوعة على شكل بندقية، ولم يكن بحوزتهم أي سلاح ناري.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن عناصر الحرس الوطني ضحكوا بعد الموقف الغريب، وأصدروا بروتوكولا إداريا بحق الشبان المذكورين لمخالفتهم القوانين الإدارية وشربهم الكحول في مكان عام، وتمت مصادرة زجاجة الكحول التي كانت بحوزتهم.

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