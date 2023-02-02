كاد يتسبب بتفجير نصف قريته.. رجل يزين منزله بقنابل يدوية حية

كاد رجل بريطاني يتسبب بكارثة مأساوية ويفجر نصف قريته، بعد أن قرر تزيين منزله بقنابل يدوية، قبل أن يدرك أنها لا تزال “حية” ويمكن أن تنفجر بالفعل.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية، أن الشرطة وخدمات الطوارئ هرعت لمنزل الرجل في “سامركورت” جنوب غرب إنجلترا، وقامت بإغلاق الطرق الرئيسة المؤدية للقرية وموقف حافلات داخل البلدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن “بعض عناصر الشرطة كانوا يقومون بزيارة روتينية لمنازل القرية عندما لاحظوا أن الرجل قام بتزيين منزله بقنابل يدوية دون أن يدرك أنها حقيقية”، مضيفة أنه “تم إزالة القنابل والتخلص منها من قبل فرقة متفجرات في الشرطة”.

وقالت الصحيفة: “أوضح الرجل للضباط أنه اشترى القنابل اليدوية لأغراض التزيين، ولم يدرك أنها قنابل حية حقيقية”، لافتة إلى أن رجال الشرطة قالوا إن الرجل لن يواجه أي إجراءات.

وقال متحدث باسم الشرطة: “عثر الضباط على بضع قنابل يدوية مشتبه فيها داخل منزل في بلدة سامركورت أثناء زيارة روتينية”.

وأضاف: “تم استدعاء فريق البحرية الملكية للتخلص من الذخائر المتفجرة وتم أيضا إغلاق طريق محلي وطوق بطول 50 مترًا وإخلاء عقارات قريبة كإجراء احترازي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضباط تحدثوا إلى صاحب المنزل الذي أخبرهم أنه اشترى القنابل بحسن نية لأغراض الديكور ولم يعلم أنها حية.

ولم توضح الصحيفة من أين حصل الرجل على القنابل إلا أن هناك محلات كثيرة مرخصة في بريطانيا تقوم ببيع معدات عسكرية قديمة تحصل عليها من الجيش البريطاني بما فيها الذخائر والقنابل والمناظير المكبرة العسكرية ومعدات أخرى.