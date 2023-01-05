أميركا.. لصان يتصلان بالشرطة لطلب المساعدة من أجل نقل المسروقات

أثارت حادثة غريبة من نوعها صدمة الشرطة الأمريكية، بعدما تلقت اتصالاً هاتفياً من رجل وامرأة في مطلع العشرينيات من العمر، يطلبان فيها المساعدة في نقل مسروقات تعذَّر عليهما حملها خلال عملية السطو.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين في منطقة بوينسيانا، جنوبي مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا الأمريكية، بعد أن اتصل أحدهما برقم الطوارئ لطلب المساعدة في نقل المسروقات، حسبما ذكر مكتب مأمور الشرطة المحلية.

ونشر مكتب مأمور المقاطعة بياناً أوضح فيه أن المتصل برقم الطوارئ لم يتحدث، لكن الشرطة أرسلت ضباطاً إلى المنزل، بناء على معلومات بأنه لا يوجد أحد بالداخل.

حينما فتح عناصر الشرطة أحد الأبواب الزجاجية للمنزل ودخلوا إليه، وجدوا بداخله مارتن غونزاليس جارسيا (23 عاماً)، وآشياليز رولدان أوسكاسيو (22 عاماً).

كانت الشرطة تبحث عن غونزاليس جارسيا بعد أن تعرفوا عليه بواسطة مقاطع فيديو التقطتها الكاميرات، في عملية سطو سابقة على متجر Dollar General، في مدينة كيسيمي، بولاية فلوريدا، واتهامه بسرقة أشياء متعددة من المتجر.

في السياق، أوردت قناة Fox 13 أن غونزاليس جارسيا ورفيقته رولدان أوسكاسيو، زعما أنهما كانا في المنزل لأنهما كانا يحتاجان إلى مكان ليبيتا فيه ليلتهما.

في حين ذكر محضر اعتقال غونزاليس جارسيا، أنه قال في بيان مسجل إنه “ارتكب عملية السطو على متجر Dollar General، لأنه كان بحاجة إلى الحصول على سلع يبيعها لكسب المال”.

أضاف أنه “يعلم أن ما فعله خطأ، لكنه كان محتاجاً إلى المال”، وأنه “يعلم أن المسكن لا يعود له، وأنه لم يكن لديه إذن بالدخول، لكنه اضطر إلى ذلك اتقاء للبرد الشديد في الخارج”.

فيما أشارت الشرطة إلى أنها تحدثت إلى الوكيل المسؤول عن العقار، فقال إنه لم يسمح للمتهمين بالدخول إلى المنزل، ولا يعرف من يكونان.

أما رولدان أوسكاسيو فقالت إنها اتصلت برقم الطوارئ طلباً للمساعدة في نقل الأشياء من المنزل الذي دخلا إليه، على حد زعم الشرطة. وقال المتهمان أيضاً إنهما كانا يريدان نقلها إلى المطار لكي يذهبا إلى نيويورك لقضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك.

بدوره، كتب مكتب المأمور على موقع فيسبوك: “لقد ساعدهما الضباط في نقل متاعهما، وأوصلوهما، لكن ليس إلى المطار، وإنما إلى الحجز بمركز شرطة بولك، وهما مدعوَّان للبقاء هناك طوال عطلة نهاية الأسبوع، فمركز شرطة بولك أحسن بكثير لهما من نيويورك على أية حال”.

وذكرت قناة Fox 13، أن غونزاليس جارسيا وُجهت إليه تهم بالسطو على المتجر وسرقته، وكذلك السطو على المنزل، واتُّهمت رولدان أوسكاسيو بتهمة السطو على المنزل، كما اتُّهم الشخصان بحيازة الحشيش وأدوات لتعاطي المخدرات، وأشار الضباط إلى أن كلاهما ليس لديه وصفات طبية لتعاطي الماريغوانا.