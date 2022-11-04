منفذها “ببغاء”.. اغرب عملية سرقة لمراسل قناة تلفزيونية

تفاجأ مراسل قناة تلفزيونية في دولة تشيلي، اليوم الجمعة، بضيف غير متوقع أثناء تغطيته في بث مباشر لحادثة عملية سطو على مبنى سكني وقعت مؤخراً في البلاد، حيث جلس طائر “ببغاء” على كتفه قبل أن يسرق سماعة من أذنه ويطير بها بعيداً.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن “الحادثة وقعت مع الصحفي نيكولاس كروم مراسل قناة “تشيليفزيون” التلفزيونية الخاصة في تشيلي، عندما كان يتحدث خلال التغطية المباشرة عن تداعيات حادثة السطو، قبل أن ينقض عليه الطائر ويسرق السماعة من أذنه اليسرى”.

وبعد ثوانٍ، أراد الببغاء على ما يبدو أن يتصدر مشهد التغطية الإخبارية لحادثة السطو، من خلال “سرقة” إحدى سماعات المراسل كروم من أذنه، وحاول كروم الإمساك بالطائر، إلا أنه طار بسرعة حاملاً سماعة الأذن معه”.

وأبلغ المراسل مصوره بأن الطائر “أخذ السماعة من أذني”، ثم أوضح الحادثة لقناته، قائلاً: “أثناء تصويرنا في بث مباشر في منتصف النهار، شعرت بوجود شيء يقترب مني وأدركت أنه ببغاء، ولأن الكثيرين يقضون عدة سنوات للتدريب على حمل الببغاوات على أكتافهم حاولت تنبيه المصور للتركيز على الطائر، فمثل هذه الحوادث لا تحدث كل يوم”.

وأضاف المراسل كروم: “كان هذا الببغاء يراقبنا من مكان قريب، وعندما جلس على كتفي يبدو أن السماعة في أذني لفتت انتباهه، حيث كان ينظر إليها بتمعن من زاوية عينه قبل أن يأخذها ويطير بها، وكان يجب أن استمر في التغطية الإخبارية لأن قضية عملية السطو حساسة وكنا في منتصف البث”.

وكشف كروم أن “مصوره تمكن من العثور على سماعة الأذن ملقاةً في منطقة قريبة بين العشب”.