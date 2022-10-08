أكتوبر 08, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات
طرائف و غرائب

في داخل سرواله 3 ثعابين.. شخص يسافر من كندا إلى نيويورك

التاريخ:
فى :طرائف و غرائب
اترك تعليق
0 مشاهدات

في داخل سرواله 3 ثعابين.. شخص يسافر من كندا إلى نيويورك

اتُهم رجل من مدينة نيويورك الأمريكية بتهريب ثلاثة ثعابين بورمية في سرواله عند معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا.
وقد وجهت للمتهم المدعو كالفين باوتيستا ويبلغ من العمر 36 عاما، تهمة إحضار الثعابين، وإخفائها في حافلة عبرت إلى شمال نيويورك.

ويتم تنظيم استيراد الثعابين البورمية بموجب معاهدة دولية ولوائح فيدرالية تصنف هذه النوع من الزواحف على أنها “ضارة بالبشر”.

وقد تمّ استجواب باوتيستا، بتهمة التهريب وتم إطلاق سراحه في انتظار محاكمته، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي كارلا بي فريدمان.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi