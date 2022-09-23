أميركي يدخل موسوعة غينيس بالقيادة إلى الخلف

سجل رجل من ولاية تينيسي الأميركية رقما قياسيا عالميا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك بقيادة السيارة إلى الخلف بأقصى سرعة حتى الآن. بلغت حوالي 75.6 كم في الساعة، بمعدل 1.6 كم خلال 75.18 ثانية تقريبا.

وتمكن سكوت بيرنر (53 عاما) من قيادة مركبته إلى الخلف بسرعة بلغت حوالى 75.6 كم في الساعة، أي بمعدل 1.6 كم خلال 75.18 ثانية تقريبا.

وقال بيرنر الذي استخدم سيارة كورفيت، لخوض التجربة: إن “الأمر ليس سهلاً كما يبدو، فأن استدر واضعا يدي اليمنى على مقعد الراكب، وأضع يدي اليسرى على المقود، وألقي نظرة من النافذة الخلفية لهو أمر صعب. ويجب أن تكون حريصا”.

ومع ذلك، أضاف لقناة “فوكس نيوز”: “كان ذلك (تجربة القيادة من الخلف) ممتعا، ثم جربت نظام تثبيت السرعة وفوجئت عندما وجدته يعمل”.

ومن خلال هذا الانجاز، حطّم بيرنر الرقم القياسي السابق الذي بلغ عام 2012، 97.02 ثانية، متبعا جميع القواعد التي تفرضها موسوعة غينيس.