أمضى 60 ساعة مستلقيا.. شاب صربي يحصل على جائزة ”أكبر كسول”

فاز شاب يُدعى بيانوفيتش ويبلغ من العمر 38 عاماً بلقب “أكبر كسول” في مسابقة الاستلقاء السنوية الثانية عشرة في دولة البلقان في “قرية إثنية” بالقرب من مدينة نيكسيك في مونتينيغرو، بعدما تفوّق على 8 منافسين آخرين حيث أمضى 60 ساعة مستلقياً من دون النهوض.

وقال، بعد فوزه في المسابقة: “لم يكن الأمر صعباً، صدقوني”.

وفق صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، وقف بيانوفيتش أخيراً لاستلام جائزة بقيمة 350 يورو، بالإضافة إلى مغامرة تجديف وعطلة نهاية الأسبوع في قرية إثنية وغداء لشخصين في بودغوريتشا عاصمة مونتينيغرو وعدد من الجوائز الأخرى.

بحسب التقارير المحلية، ذهب الفائز إلى مكتب صحيفة “Dan” المحلية حيث دار جدال بينه وبين الموظفين، إذ أشار إلى أنهم أهانوه من خلال وصفه بأنه “أكبر كسول”، فما تبيّن على ما يبدو هو عدم إدراكه بأن اللقب الذي مُنِح في المسابقة هو “أكبر كسول”.

مع الإشارة إلى أن الرقم الذي سجّله بيانوفيتش لم يكن أكثر من الرقم المسجّل في المسابقة العام الماضي، حين ظل الفائز دوبرافكا أليكسيتش مستلقياً لمدة 117 ساعة.