يوليو 25, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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طرائف و غرائب

غراب ينشل 100 يورو من حقيبة نزيلة بفندق!

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فى :طرائف و غرائب
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غراب ينشل 100 يورو من حقيبة نزيلة بفندق!

يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية؛ ومن قبلها تفشي فيروس كورونا، لم تقف عند حدود البشر، بل يبدو أن تأثيرها قد امتد للطيور أيضا!

ففي مشهد طريف؛ وداخل منتجع سياحي راقٍ يطل على ساحل مدينة أنطاليا التركية، وجد غراب ضالته، ويبدو أنه قرر أن ينهي “أزمته المالية” عن طريق سرقة مبلغ من المال من حقيبة إحدى النزيلات.

والتقط أحدهم المشهد الطريف بكاميرا الموبايل، وهو الفيديو الذي نشره حساب “يني شفق” التركي على “تويتر”، حيث انتهز الغراب فرصة انشغال النزيلة وغفلتها عن حقيبتها المفتوحة، ومد منقاره داخلها والتقط الورقة فئة 100 يورو.

إلا أن النزيلة انتبهت وبدأت تصرخ وتضحك في نفس الوقت، وتطلب نجدة ومساعدة المحيطين بها؛ لاستعادة النقود قبل أن يأخذها الغراب ويطير!

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