يوليو 11, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات
طرائف و غرائب

“مرحبا! أنت هناك” ـ ببغاء ناطق يحول دون سرقة منزل في ألمانيا

التاريخ:
فى :طرائف و غرائب
اترك تعليق
0 مشاهدات

“مرحبا! أنت هناك” ـ ببغاء ناطق يحول دون سرقة منزل في ألمانيا

من المعتاد أن تحرس الكلاب منازل أصحابها وقد تهاجم اللصوص أو على الأقل تنبح للتنبيه لدخول غرباء، لكن أن يقوم ببغاء متكلم بهذه المهمة ويمنع لصوص من سرقة منزل صاحبه، فهذه من الأمور النادرة الحدوث. فكيف حدث ذلك؟

حال ببغاء متكلم على ما يبدو دون تمكن لصوص من سرقة منزل في بلدة فيرنه الألمانية.

وأعلنت الشرطة اليوم الاثنين (11 يوليو/تموز 2022) أن لصوصاً اقتحموا منزلاً عائلياً في البلدة الواقعة شمال مدينة دوسيلدورف في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي عن طريق كسر لوح في الباب.

 

وذكرت الشرطة في بيان أن اللصوص أصيبوا بالذعر تقريبا عندما سمعوا ببغاء العائلة وهو يصيح: “مرحبا. أنت هناك”. ثم فر اللصوص دون المساس بأي شيء.

وتوصل أفراد الشرطة بالصدفة إلى سبب مغادرة اللصوص دون سرقة عندما استقبل الببغاء دخولهم قائلاً: “مرحبا، أنت هناك”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi