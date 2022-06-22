تنكر بزي النساء ليؤدي الامتحان بدلاً من صديقته

تعاملت أجهزة الأمن المغربية مع حادثة غريبة أثناء تأدية طلبة للامتحان النهائي بإحدى الكليات، حيث رصدت شخصاً يرتدي ملابس نسائية قام بالدخول إلى قاعة الإمتحان.

وبعد الشك في الطالب الذي يفترض أن يكون فتاة تم ضبطه، ليتم الكشف عن هويته الحقيقية وهو طالب جامعي تنكر بزي نسائي ليجتاز الامتحان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة المحمدية، أمس الثلاثاء، مكان صديقته حسب ما ذكرته صحيفة «أغادير24» المغربية.

وفي التفاصيل قامت فرق الحراسة في الكلية بضبط الطالب خلال محاولته خداع حراس الأمن، حيث ارتدى ملابس نسائية لاجتياز الامتحانات، وأكدت أن هذه المغامرة الطلابية انتهت باعتقال الطالب وصديقته الطالبة للتواطؤ في عملية الغش، وتم تحويلهما معاً للجهات الأمنية المختصة على ذمة التحقيق.