مايو 29, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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انفق قرابة 13 ألف دولار.. ياباني يصبح كلبًا

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فى :طرائف و غرائب
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انفق قرابة 13 ألف دولار.. ياباني يصبح كلبًا

افاد وسائل اعلام بريطانية، السبت، بأن رجلا يابانيا مهووسا بفكرة أن يصبح كلبا أنفق كل مدخراته ليصبح شبيها بحيوانه المفضل.
وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، صرف توكو ما يقرب من مليوني ين ياباني ليبدو تماما مثل سلالته المفضلة من الكلاب.
وطلب الرجل زيّا واقعيا لنوع الكلب وهي من فصيلة كولي من شركة “Zeppet” وهي وكالة يابانية معروفة بصناعة المنحوتات والنماذج للأفلام.
واستغرقت الشركة 40 يوما لصنع الزي، حيث استمر توكو في إضافة التحسينات لجعله مثاليا.
وقال توكو لوسائل إعلام يابانية: “لقد صنعته لأنه يبدو حقيقيا عندما أرتديه.. إنه المفضل لدي من بين الحيوانات رباعية الأرجل وخاصة الحيوانات اللطيفة”.
وصرح الرجل بأن حلمه الدائم كان أن يتحول إلى كلب، وقد حققت له شركة أزياء موهوبة طلبه غير العادي.

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