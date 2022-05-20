مايو 20, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شاهد.. استخراج هاتف من بطن شاب مصري

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فى :طرائف و غرائب
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شاهد.. استخراج هاتف من بطن شاب مصري

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي في مصر، من استخراج هاتف محمول من بطن شاب 25 عاما، كان يعاني من آلام شديدة بالبطن والمعدة.

واستقبل المستشفى مساء أمس الخميس لجراحة الطوارئ شابا يعاني من آلام شديدة في البطن، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود أجسام غريبة في معدته، وعلى الفور قرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة وفوجئ الفريق الطبي خلال الجراحة بوجود هاتف محمول داخل معدته، وجرى استخراجه مع وضع المريض تحت الملاحظة الطبية.

ويبلغ الشاب من العمر 25 عاما وتعد الحالة الثانية التي يشهدها المستشفى لاستخراج موبايل من بطن مريض.

 

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