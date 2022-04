لصوص يقتلعون صرافا آليا بحفارة ويحاولون سرقته! (فيديو)

فشلت خطة مفصلة لسرقة ماكينة صراف آلي بمساعدة حفارة في قرية سانجلي الهندية، بعد أن علقت الحفارة في خندق.



وفي مقطع فيديو نشرته قنوات إعلامية، تظهر عملية اقتلاع الصراف الآلي، ومحاولة إخراجه من الغرفة الخاصة به.

#WATCH | A stolen JCB was used to rob an ATM in Sangli in Maharashtra@Santia_Gora #JCB #ATM #Sangli #Maharashtra #bulldozer pic.twitter.com/8sdGriF14s

