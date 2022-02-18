فبراير 18, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بسبب انشغاله بهاتفه.. شاب ينجو بأعجوبة بعد سقوطه في فوهة مخزن عميق (فيديو)

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فى :طرائف و غرائب
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بسبب انشغاله بهاتفه.. شاب ينجو بأعجوبة بعد سقوطه في فوهة مخزن عميق (فيديو)

التقطت كاميرات المراقبة في أحد مراكز التسوق بمدينة إسطنبول التركية لحظة سقوط شاب في حفرة، عندما كان يسير ومنشغلا بهاتفه النقال، الأمر الذي حال دون مشاهدته الحفرة التي كانت أمامه.

والشاب الذي يدعى عبد الله موت (19 عاما) كان يتصفح الرسائل على الهاتف دون الانتباه إلى الفتحة التي تؤدي إلى قبو لنقل البضائع في مركز تجاري باسطنبول، وسقط فيها، ولكن لحسن حظه فإنه سقط على كمية كبيرة من صناديق الكارتون، مما حال دون إصابته بأي جروح.

وقال الشاب: “لا أعرف كيف حدث ذلك. كان هاتفي في يدي وكنت مشغولا به في تلك اللحظة”، مضيفا: “لم أرى الفتحة وسقطت فيها، ولكنني هبطت على كومة من الصناديق. كانوا يقومون بتفريغ البضائع هناك في ذلك اليوم. ثم عدت إلى مكتبي”.

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