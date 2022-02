بسبب انشغاله بهاتفه.. شاب ينجو بأعجوبة بعد سقوطه في فوهة مخزن عميق (فيديو)

التقطت كاميرات المراقبة في أحد مراكز التسوق بمدينة إسطنبول التركية لحظة سقوط شاب في حفرة، عندما كان يسير ومنشغلا بهاتفه النقال، الأمر الذي حال دون مشاهدته الحفرة التي كانت أمامه.

LUCKY LANDING: A boy looking at his phone fell through a storage hatch at a mall this week in Istanbul, Turkey — safely landing on boxes below without a scratch. pic.twitter.com/uaHpH4Uyn0

— CBS News (@CBSNews) February 18, 2022