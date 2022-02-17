لن تصدق.. مصري يطلق زوجته والسبب “حليب بالموز”

أقام شاب مصري دعوى طلاق ضد زوجته أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس بالقاهرة، مبررا طلبه بأن شريكة حياته تتناول حليبا بالموز بشكل يومي، مما تسبب في زيادة وزنها.

وقال الزوج الشاب 30 سنة، ويعمل موظفاً بأحد الفنادق، في دعواه إنه تزوج من شابة (22 سنة) زواجا تقليديا لكونها بنت الجيران، مبيناً أنه عاش معها أجمل أيام عمره، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

كما أضاف: “وقعت مشاجرة بيننا بسبب مصاريفها الكثيرة إضافة إلى زيادة وزنها، فهي يوميا تقوم بشرب الحليب بالموز، حاولت أقنعها بتناول كميات قليلة وعلى فترات لكنها اعتقدت وقتها بأنني بخيل”.

وتابع قائلاً “دخلت على زوجتي بالمطبخ فوجدتها تأكل بطريقة غريبة وبشراهة مش معقولة، فتحدثت معها لكنها لم تقبل الكلام وقمت وقتها بضربها وتهديدها وطردها من الشقة”.

وفشلت محاولات الصلح بينهما فيما بعد، فلجأ الزوج إلى رفع دعوى تطليق للضرر لا تزال منظورة حتى الآن.