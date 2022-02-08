فبراير 08, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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“ليس مغلقا للتحسينات”..مطعم شاورما في السعودية يغلق أبوابه لسبب “طريف” (فيديو)

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فى :طرائف و غرائب
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“ليس مغلقا للتحسينات”..مطعم شاورما في السعودية يغلق أبوابه لسبب “طريف” (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لافتة تكشف عن سبب “طريف” لإقفال مطعم شاورما في مدينة الزلفي بالمملكة العربية السعودية.
وتداول رواد وصفحات مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر لافتة وضعت أمام المطعم، وكتب عليها: “عملائنا الكرام.. مطعم شاورما صح ليس مغلقًا للتحسينات، بس معلم الشاورما راح يتزوج”.

كما كتب على اللافتة أيضا: “لا تنسونه من الدعاء.. وشكرا”. وحظي هذا المقطع على تفاعل واسع بمواقع التواصل لطرافته.

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