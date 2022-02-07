فبراير 08, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات
طرائف و غرائب

مصرع لص أثناء محاولته نهب جهاز صراف آلي بضواحي موسكو

التاريخ:
فى :طرائف و غرائب
اترك تعليق
2 مشاهدات

مصرع لص أثناء محاولته نهب جهاز صراف آلي بضواحي موسكو

لقي لص حتفه أثناء محاولته تفجير صراف آلي تابع لأحد البنوك الروسية في ضواحي موسكو ونهبه.

وذكرت مصادر أمنية أن شخصين حاولا تفجير الصراف الآلي والاستيلاء على ما بداخله من أموال، ما أسفر عن مصرع أحدهما نتيجة الانفجار.

كذلك أدى الانفجار إلى اندلاع حريق في الجهاز وإلحاق أضرار بواجهة الفرع البنكي.

وبحسب معطيات أولية، تمكن الشخص الثاني من الفرار، ولا يزال البحث عنه جاريا.

ويقع الفرع البنكي الذي تعرض للحادث في الطابق الأول من مبنى سكني مكون من خمسة طوابق.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi