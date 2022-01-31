فبراير 01, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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طرائف و غرائب

واقعة عجيبة غريبة.. فنان تايلاندي: لدي 8 زوجات!

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فى :طرائف و غرائب
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واقعة عجيبة غريبة.. فنان تايلاندي: لدي 8 زوجات!

واقعة عجيبة غريبة ضجت بها تايلاند خلال الأيام الماضية، بعد إعلان فنان محلي أن لديه 8 زوجات وأن الجميع يعيش حياة طبيعية في بيت واحد.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنان التايلاندي Ong Dam Sorot وزوجاته، بعدما أصبح حديث وسائل الإعلام.

من جهتهن قالت الزوجات: “لن نجد أفضل من هذا الرجل، فنحن عائلة سعيدة ونحبه بجنون”.

بدوره كشف Ong Dam Sorot أن “كل زوجاته يعملن لتوفير المال للبيت”، مؤكداً أنه لا يصرف عليهن.

وانتشرت مقابلة مع الزوج وزوجاته الـ8، على وسائل الإعلام المحلية، فيما وصلت المشاهدات إلى 3.3 مليون في يوتيوب، إضافة لآلاف الإعجابات.

 

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