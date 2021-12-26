ديسمبر 26, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات
طرائف و غرائب

بعد ان غلبه النعاس.. القبض على لص في احد المنازل بمصر

التاريخ:
فى :طرائف و غرائب
اترك تعليق
0 مشاهدات

بعد ان غلبه النعاس.. القبض على لص في احد المنازل بمصر

ضبط أصحاب منزل بشارع التليفزيون وسط مدينة الأقصر المصرية في واقعة غريبة من أمرها، لصا غلبه النعاس أثناء السرقة، ووجدوه غافيا في الفراش داخل إحدى حجرات المنزل.
وذكرت صحيفة “المصري اليوم”، ان “مديرية أمن الأقصر تلقت ، إشارة من قسم الأقصر، بناء على بلاغ من صاحب منزل، يفيد بضبط لص يدعى ع. م (30 عاما)، نائما في فراشه بعد أن غلبه النعاس أثناء محاولته السرقة بعد منتصف الليل”.

واضافت ان “قوات الأمن وصلت لموقع البلاغ وتمكنت من ضبط اللص والتحفظ عليه داخل القسم والكشف على سجله ومعلوماته، وتم تحرير محضر شروع في سرقة، كما تم عرض المتهم على النيابة العامة”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi