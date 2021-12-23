ديسمبر 23, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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“الغش في الامتحان”.. الكشف عن طريقة لا تخطر على البال

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فى :طرائف و غرائب
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“الغش في الامتحان”.. الكشف عن طريقة لا تخطر على البال

واجه ضابط شرطة في ولاية أتر برديش الهندية موقفا محرجا بعدما فضح أمره وهو يحاول الغش في الامتحان بطريقة لا تخطر على البال.
وقال موقع “إن دي تي في” الهندي إن مسؤولي شرطة ولاية أتر برديش اكتشفوا أحد الضباط، الذي كان ينفذ خطة متقنة للغش في الامتحان.

وانتشر على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر لحظة إحباط محاولة غش الضابط، الذي استخدم شعرا مستعارا لإخفاء الأسلاك فوق رأسه، إلى جانب سماعتين صغيرتين في أذنيه، من أجل سماع الأجوبة.

وكان الضابط يخفي شريحة الاتصال داخل الشعر المستعار، حيث قام بتثبيتها بشكل جيد على رأسه، كما كان يعتمد على السماعتين اللا سلكيتين لإجراء الاتصال.

وكشف المصدر أن مسؤولي الشرطة واجهوا صعوبة في إخراج سماعات الأذن، التي تم إدخالها بعمق داخل أذني المرشح.

واستغرب نشطاء على المواقع الاجتماعية من الحيلة التي لجأ إليها الضابط للغش، وقال أحد المعلقين: “لو استخدم هذا المجهود في التحضير للامتحان، لكان من الناجحين”.

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