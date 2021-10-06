أكتوبر 07, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أميركي يقاضي عرّافة خدعته بإصلاح أوضاعه العاطفية

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فى :طرائف و غرائب
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أميركي يقاضي عرّافة خدعته بإصلاح أوضاعه العاطفية

يطالب أميركي عرّافة بتعويض مالي كبير وذلك بعد فشلها في القضاء على “لعنة عاطفية” تلاحقه.

وتعرّف ماورو ريستريبو عبر الإنترنت على العرّافة صوفيا أدامز التي قالت عن نفسها إنها “وسيطة روحانية متخصصة في الشؤون العاطفية”، واستعان بها لمساعدته على الخروج من أزمة يمر بها في علاقته الزوجية.

وذكر ريستريبو في القضية التي رفعها ضد أدامز، أن العرّافة وعدته بإصلاح الوضع مع زوجته في حال دفع لها 5100 دولارا، للقيام بتعويذة خاصة.

وأشارت الدعوى التي رفعها ريستريبو في إحدى محاكم لوس أنجلوس إلى أن العرّافة كانت تعمل لحساب حبيبته السابقة، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

ورغم دفعه عربونا سخيا قدره ألف دولار، لم يلاحظ ريستريبو أي تحسن في علاقته الزوجية، وقرر مقاضاة العرّافة بتهمة الاحتيال.

وأكد ريستريبو في مطالبته بتعويض مالي قدره 25 ألف دولار، أنه عانى بسبب ما قامت به العرّافة من خداع من حالات أرق ونوبات قلق.

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