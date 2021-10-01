أكتوبر 01, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أمريكي ينقذ جيرانه من تمساح شارد بواسطة “حاوية قمامة”

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فى :طرائف و غرائب
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أمريكي ينقذ جيرانه من تمساح شارد بواسطة “حاوية قمامة”

فيما يتم إبعاد الكلاب السائبة عن المنازل في بعض الدول، يعمل سكان فلوريدا في الولايات المتحدة على إبعاد التماسيح عن بيوتهم.

جرت حادثة انقاذ الجار لجاره من الوقوع بين فكي تمساح، حين أرعب تمساح سكان أحد الأحياء في فلوريدا، بتجواله مثل سائح في الشوارع، بعد أن فر من بركة ماء مجاورة.

هرع “بطل” من أبناء الحي وتصدى للتمساح بطريقة بارعة، إذ استعمل حاوية للقمامة ونجح بواسطتها في تحييد الحيوان الخطر واتقاء شره. وبعد أن انحشر التمساح في الحاوية التي عادت لوضعها الطبيعي واقفة على قوائمها، لم يعد في إمكان التمساح الخروج منها والتسبب في إيذاء أي شخص.

واحتفى سكان الحي بالمنقذ بعاصفة من التصفيق، فيما أعيد التمساح المشاغب إلى بركته.

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