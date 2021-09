رحلة 5 نجوم لكلبين (صور)

“غاس” و”دورا” كلبان يتميزان بلونهما الذهبي، ومنذ كان عمرهما 12 أسبوعا اعتاد مربيهما جاستن كولمان على اصطحابهما في طائرة خاصة برحلات متنوعة حول دنفر وكولورادو بالولايات المتحدة.

وتظهر الصور “غاس” البالغ من العمر عامين جالسا بـ”فخر” بجوار جاستن البالغ من العمر 42 عاما، وهو يراقب باهتمام خارج قمرة القيادة أثناء إقلاع الطائرة وينظر إلى الأرض.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن “غاس” غير قادر على إخفاء استمتاعه حيث حاول أن يتتبع الطائرات معتقدا أنها طيور.

ويقول المهندس جاستن كولمان إنه قام بتعديل الطائرة حتى تناسب الكلاب، مضيفا أنه عدل الطائرة وأزال مسند يد مقعد الراكب حتى يتمكن كلباه من الجلوس بحرية.

وتابع: “غاس” يستمتع حقا بالطيران وهو مرتاح، أتخيل أنه يعتقد أن الأمر مشابه لركوب السيارة”، مشيرا إلى أن “غاس” وعند معرفته بأنه سيذهب في رحلة طيران يخرج راكضا خارج المنزل وينتظر بجوار باب المستودع استعدادا للذهاب إلى المطار.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن “دورا” لا زالت جديدة على تجربة الطيران، لذا تأخذ الأمور بشكل هادئ.

وأشارت إلى أن “دورا” تجلس في استرخاء وهدوء، بينما يبحث “جاس” عن سعادته الخاصة بالنظر من نافذة الطائرة.

Now that's the way to go walkies! #Goldenretrievers Gus and Dora love flying in their owner's small plane

2 Golden Retrievers love flying in small plane cockpits with their owner

Justin Coleman's 2 #dogs Gus and Dora have flown with up since 12 weeks old pic.twitter.com/MfNZYoXL5k

— Hans Solo (@thandojo) September 28, 2021