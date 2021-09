بالفيديو.. نائب رئيس دولة يقود فريقه في مباراة بعمر الستين

لعب نائب رئيس سورينام، غيرييرو روني برونزفايك، الثلاثاء، مباراة فريقه إنتر مونغوتابو والذي يمتلكه، أمام سي دي أوليمبيا من هندوراس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري “كونكاكاف” للأندية.

ولعب برونزفايك الذي ارتدى قميصا عليه الرقم 61 وهو تاريخ عام ولادته وحمل شارة القيادة، 54 دقيقة خلال الخسارة القاسية على أرض فريقه أمام نظيره من هندوراس بنتيجة 1-6.

وشارك نائب الرئيس في خط الهجوم إلى جانب صاحب الرقم 10 داميان برونزفايك وأحد أقاربه، علما أن برونزفايك دأب على المشاركة في مباريات فريقه.

وقال المعلق الرياضي الشهير بـ “مستر تشيب” على تويتر: “أصبح روني برونزويك (نائب رئيس سورينام ورئيس إنتر مونغوتابو) أكبر لاعب (60 عاما و198 يوما) يخوض مباراة دولية للأندية”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وقاد الرقيب السابق في الجيش ورجل الأعمال الثري، المتمردين ضد سياسة ديسي باوترسي في حقبة الثمانينات.

وحكم عليه غيابيا بتهمة الاتجار بالمخدرات وبالسجن لمدة 8 أعوام في 1999 من قبل السلطات القضائية الهولندية (القوة الاستعمارية السابقة)، كما صدر بحقه حكما بالسجن لمدة 10 سنوات من قبل السلطات القضائية الفرنسية، من دون أن تنفذ هذه الأحكام كون القانون لا يجيز لسورينام تسليم رعاياها.

وانتخب برونزفايك نائبا في عام 2005، ليتحالف مؤخرا مع وزير العدل السابق في سورينام ورئيس منظمة المعارضة السياسية الرئيسية شاندريكابرساد سانتوكي الذي انتخب رئيسا بالتزكية في يوليو 2020 من قبل البرلمان لمدة خمسة أعوام، فيما عيّن برونزويك نائبا له.

ولن يخاطر برونزفايك بالسفر للمشاركة في مباراة الإياب في هندوراس بسبب مشاكله القانونية، وخوفا من القاء القبض عليه.

Ladies and gentlemen. The Vice President of Suriname repping his country, by playing for the team he owns, in CONCACAF League. pic.twitter.com/e9WU6nzYkm

— Justice Weller Colde (@JusticeColde) September 21, 2021