قطيع ماعز يقف كالعصافير على أغصان شجرة

تشاهد أسراب العصافير أو طيور الحمام عادة واقفة على أغصان الشجر، خصوصا في أوقات الصباح، أو عند غروب الشمس استعدادا لدخول أعشاشها قبل النوم، لكن أن نشاهد قطيعا كاملا من الماعز على أغصان الشجر فهو حدث نادر وعجيب أيضا.

وتداولت المواقع الالكترونية، مشهدا غريبا صوره أحد الناشطين في المغرب لقطيع كامل من الماعز صعد على أغصان شجرة في إحدى مناطق المغرب.

ويشاهد في المقطع قطيع من الماعز يقف على أغصان شجرة بشكل هادئ وثابت يشبه إلى حد ما سرب من العصافير، لكن مع اختلاف كبير في الأحجام والصوت طبعا.

ووقف الرجل الذي صور هذا المشهد الغريب مذهولا من غرابة هذا المشهد، وقال: “هذا أغرب شيء شاهدته في حياتي. إنه حقيقة يارفاق”.

الجدير بالذكر، أن الماعز من جنس الوعل، وهو من الحيوانات القوية التي يمكنها تحمل العيش في بيئات مختلفة، وتتمتع بأجسام رشيقة وقوية وتشتهر بقدرتها الفريدة على التسلق.