كلب يسرق الأضواء ويقاطع مذيع في بث مباشر

سرق الكلب “ستورم” الأضواء من صاحبه أنتوني فارنيل المذيع في قناة “غلوبال نيوز تورونتو”، أثناء تقديمه النشرة الجوية.

نشر موقع “سي إن إن عربي” الفيديو الذي ظهر فيه المذيع وهو يقدم النشرة الجوية ليتفاجأ بوجود كلبه ستورم على الشاشة أثناء البث المباشر.

وتابع فارنيل تقديم النشرة حيث كان ستورم غير مُلاحظ في أغلب التقرير، وسلط موقع “رووم راتر”، الموقع الذي يمازح الشخصيات التلفزيونية، الضوء على الكلب ستورم، وعلق فارنيل على تويتر قائلا: “من كان يعرف أن كل ما يجب علي القيام به هو إظهار صديقي المكسو بالفرو للحصول على تقييم 10|10”.

Room Rater Fluffy Rooms. Storm the Weather Dog often comes to work with his human, @AnthonyFarnell. 10/10 for all the help. @globalnewsto @globalnews pic.twitter.com/Gof08qhodR

— Room Rater (@ratemyskyperoom) August 31, 2021