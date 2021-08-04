هل تعتبر نفسك فاشلا في ركن سيارتك؟.. شاهد الفيديو لتجيب

إذا كنت تعتبر نفسك سائقا فاشلا في ركن سيارتك في المواقف الموازية، فعليك أن تشاهد هذا الفيديو لتعرف أنك على خطأ.

وأظهر مقطع فيديو محاولة سائقة في ركن سيارتها في موقف موازي واسع بلندن، حيث استغرق منها الأمر 7 دقائق و25 ثانية، رغم صغر حجم المركبة التي كانت تقودها.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية التي نشرت الفيديو، إن السائقة كانت تحاول ركن سيارتها التويوتا من طراز “أيغو” والتي يبلغ طولها 3.5 مترا، في الموقف الذي يصل طوله لـ6.6 مترا.

وظهرت سائقة السيارة وهي تقوم بمحاولات عديدة لركن سيارتها في الموقف الواسع، دون أن تنجح في ذلك.

وبعد مرور أكثر من 7 دقائق، وتفاديها الاصطدام في السيارتين الواقفتين في المكان، تمكنت السائقة من إيقاف مركبتها في المكان الصحيح.

وحظي الفيديو بمشاهدات كثيرة وتعليقات ساخرة، حيث قال أحدهم: “كيف حصلت على رخصة قيادة!. الأمر ليس سهلا في إنجلترا”، في حين علّق آخر: “المهم أنها نجحت في النهاية ولم تستسلم”.