رجال كينيون يشكون من عنف الزوجات

قال تقرير نشرته صحيفة The Times إن رجالاً كينيين شكَّلوا مجموعة لطلب المساعدة من الحكومة لمواجهة الإساءات المتكررة التي يتعرضون لها من جانب الزوجات.

رجال قرية كيرياري شكَّلوا مجموعة مساعدة لإخبار السلطات بأنهم يتعرضون لإساءة المعاملة من زوجاتهم وأطفالهم، كما زعموا أنهم يتعرضون للإيذاء الجسدي، ويشتكون كذلك من أنّ الزوجات لا يمتثلن لأوامرهم، ويرفضن ممارسة الجنس معهم بـ»حججٍ واهية».

إشتكت المجموعة أيضاً من أن الرجال لم يعودوا يتمتعون بالأولوية، إذ قضت الحكومة وقتاً طويلاً في تمكين المرأة لدرجة أنّ الرجال صاروا على الهامش من وجهة نظرهم.