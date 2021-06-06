يونيو 07, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات
طرائف و غرائب

رجال كينيون يشكون من عنف الزوجات

التاريخ:
فى :طرائف و غرائب
اترك تعليق
295 مشاهدات

رجال كينيون يشكون من عنف الزوجات

قال تقرير نشرته صحيفة The Times إن رجالاً كينيين شكَّلوا مجموعة لطلب المساعدة من الحكومة لمواجهة الإساءات المتكررة التي يتعرضون لها من جانب الزوجات.

رجال قرية كيرياري شكَّلوا مجموعة مساعدة لإخبار السلطات بأنهم يتعرضون لإساءة المعاملة من زوجاتهم وأطفالهم، كما زعموا أنهم يتعرضون للإيذاء الجسدي، ويشتكون كذلك من أنّ الزوجات لا يمتثلن لأوامرهم، ويرفضن ممارسة الجنس معهم بـ»حججٍ واهية».

إشتكت المجموعة أيضاً من أن الرجال لم يعودوا يتمتعون بالأولوية، إذ قضت الحكومة وقتاً طويلاً في تمكين المرأة لدرجة أنّ الرجال صاروا على الهامش من وجهة نظرهم.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi