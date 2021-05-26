مايو 27, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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فيديو لا يصدق.. نحلتان تفتحان غطاء زجاجة مشروبات غازية

التاريخ:
فى :طرائف و غرائب
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فيديو لا يصدق.. نحلتان تفتحان غطاء زجاجة مشروبات غازية

النحل يستطيع فعل أشياء لا تصدق، وموهبتهم الجديدة، بعيدة تماما عن صنع العسل، بل ترتبط بمهارة يومية يمتلكها البشر.

في فيديو غريب انتشر على الإنترنت، ظهرت نحلتان وهما تتعاونان على إزالة غطاء علبة مشروبات غازية بحرفية ومهارة عالية.

وظهرت النحلتان وهما يرفعان غطاء مشروب “فانتا” الغازي، بشكل متناغم، حتى أسقطاه أرضا، في فيديو وثقته امرأة في ساو باولو البرازيلية.

وأبدى العديد من المعلقين على الفيديو إعجابهم بذكاء النحل، وفطنتهم، بالرغم من صعوبة المهمة التي قد تبدو مستحيلة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها فيديو الذكاء الحاد للنحل، ففي السابق استخدمت جماعات النحل حيلا استراتيجية لمحاربة الدبابير القاتلة.

وفي فيديو سابق، ظهرت جماعات النحل وهي تجمع براز الحيوانات وتضعه خارج الخلية، لدرء هجمات الدبابير القاتلة.

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